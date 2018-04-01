Песков прокомментировал закрытие российского торгпредства в Великобритании

16:22 | 2.04.2018

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал намерение Лондона закрыть торговое представительство России в Великобритании. «В Москве внимательным образом анализируют каждый недружественный шаг. И каждый шаг находит соответствующий ответ. Давайте не будем забегать вперед. Без внимания такие шаги никто в Москве не оставит», — сказал Песков, передает iz.ru.



Ранее издание The Telegraph сообщило, что власти Великобритании могут закрыть российское торгпредство из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.