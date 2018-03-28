Оператору подмосковного полигона «Ядрово» грозит уголовное дело

17:02 | 30.03.2018

В пятницу, 30 марта, стало известно, что оператора подмосковного полигона «Ядрово» собираются привлечь к ответственности. Как заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Вихарев, в ближайшее время будет рассчитан нанесенный экологии ущерб.



Он отметил, что сегодня на полигоне в присутствии местных жителей будут взяты пробы почвы и воды для установления ущерба, нанесенного экологии. Власти будут добиваться привлечения оператора «Ядрово» к ответственности, вплоть до уголовной. Кроме того, от него потребуют полного возмещения ущерба, передает iz.ru.