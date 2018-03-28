Минприроды предложило создать на базе Росгидромета отдельную госкомпанию

16:26 | 30.03.2018

Минприроды предлагает расформировать Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и создать на ее базе отдельную государственную компанию, сообщил глава министерства Донской на коллегии Минприроды, передает «Интерфакс». «В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и созданию на его базе соответствующей государственной компании», — сказал он.



Ранее глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. Сегодня в составе Росгидромета порядка 50 подведомственных корпораций по всей стране.



Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, уверен Яковенко, сообщают «Ведомости».