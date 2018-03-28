Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Россия и мир


13:10 | 30.03.2018

В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП, погибли 17 человек

На востоке Турции микроавтобус попал в крупное ДТП. Погибли 17 человек, 36 пострадали, состояние семи из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отмечает gazeta.ru, инцидент произошел на трассе Ыгдыр – Карс. Микроавтобус с беженцами из Афганистана и Пакистана, которые незаконно пересекли турецко-иранскую границу, врезался в ограничительный барьер на дороге и загорелся.

Выяснилось, что основной причиной трагедии стал внушительный перегруз. Как оказалось, автобус был рассчитан на максимум 14 пассажиров.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:22 | 30.03.2018
С 1 апреля пенсионеры Челябинской области станут получать больше

14:18 | 30.03.2018
На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству резервных пожарных емкостей

14:11 | 30.03.2018
В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 начали устанавливать гигантские информационные смартфоны

14:07 | 30.03.2018
Пространство, где пройдет пермский «Котофест», прошло все необходимые противопожарные проверки

13:57 | 30.03.2018
Екатеринбуржец напал на врача скорой помощи. Возбуждено уголовное дело

13:32 | 30.03.2018
В воскресенье екатеринбургские МФЦ будут работать для записи детей в лагеря

13:07 | 30.03.2018
В СКР рассказали, как идет расследование дела о долгах по зарплате перед рабочими качканарского «Металлиста»

12:41 | 30.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин обсудил вопросы охраны окружающей среды с представителями природоохранных общественных организаций

12:40 | 30.03.2018
В столице Урала пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по математике

12:30 | 30.03.2018
В Среднеуральске группа депутатов предприняла попытку уволить спикера думы

12:21 | 30.03.2018
В Екатеринбурге обнаружили компанию, торгующую санкционными БАДами

12:19 | 30.03.2018
Выходные в Перми будут теплыми и снежными

12:12 | 30.03.2018
В Кургане бывший таможенник убил спящую жену и отправил фотографию трупа теще

12:03 | 30.03.2018
Власти Прикамья помогают семьям погибших в Кизеле

11:59 | 30.03.2018
На Урале создана брошюра для подростков о том, как не попасть в руки экстремистов

11:41 | 30.03.2018
Уралец, задолжавший банку 200 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов «левые» счета

11:21 | 30.03.2018
В Екатеринбурге задержан находящийся в межгосударственном розыске гражданин Узбекистана

11:17 | 30.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 марта 2018 года

10:58 | 30.03.2018
В отношении экс-директора «Уральских пельменей» возбуждено уголовное дело

10:33 | 30.03.2018
Утвержден план празднования 300-летия Полевского

10:12 | 30.03.2018
72 человека эвакуированы при пожаре вуза в Нижнем Тагиле

10:11 | 30.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 29 марта 2018 года

09:51 | 30.03.2018
Волейболистки «Уралочки» упустили золото чемпионата России

09:40 | 30.03.2018
В Берёзовском вместе с надворными постройками сгорел грузовой МАЗ

09:35 | 30.03.2018
Двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге высылают из России

09:17 | 30.03.2018
Прокуратура заставила управляющую компанию в Байкалово прибраться в подъездах

09:12 | 30.03.2018
В Екатеринбурге загорелся склад с овощами

09:07 | 30.03.2018
Ночью пожарные потушили нежилое здание на улице Московской

08:55 | 30.03.2018
В Екатеринбурге за растрату более 15,6 млн рублей будут судить гендиректора и главбуха предприятия

29.03.2018

21:57 | 29.03.2018
Ложное сообщение о пожаре в одном из торговых центров Нижнего Тагила поступило в МЧС

21:28 | 29.03.2018
Системы для оповещения о чрезвычайных ситуациях появятся на улицах Среднего Урала

20:30 | 29.03.2018
Баранчинский электромеханический завод может остаться без электричества из-за коммунальных долгов

20:15 | 29.03.2018
Директора МУПа в Красноуфимске обвиняют в превышении должностных полномочий

18:36 | 29.03.2018
Многомиллионные хищения. СК провел обыски в администрации Щучанского района

17:53 | 29.03.2018
Евгений Куйвашев выступил на заседании политсовета «Единой России»

17:48 | 29.03.2018
Жители Пермского края в два раза чаще стали обращаться за «электронными» услугами

17:41 | 29.03.2018
В Прикамье реализуется проект по сохранению самобытности музыки Коми-Пермяцкого автономного округа

17:37 | 29.03.2018
В Миассе по подозрению во взяточничестве задержаны чиновник и депутат

17:37 | 29.03.2018
В Екатеринбурге перед судом за покушение на получение взятки предстанет бывший борец с коррупцией. Его начальник скрылся за границей

17:29 | 29.03.2018
В голосовании за проекты благоустройства Перми приняло участие более 6,3 тысячи человек

17:18 | 29.03.2018
В Перми заканчиваются представления светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет

16:56 | 29.03.2018
ФК «Урал» продал все билеты на первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене»

16:33 | 29.03.2018
На Урале заключенного оштрафовали за татуировку в виде свастики

16:18 | 29.03.2018
Двое человек погибли в ДТП на Режевском тракте

16:04 | 29.03.2018
«Уралкалий» выделил более 105 млн рублей на строительство крытого ледового катка в Березниках

16:00 | 29.03.2018
Виктор Шептий сегодня даст старт началу праймериз в гордуму Екатеринбурга

15:56 | 29.03.2018
Уральские спасатели отправились в Алтайский край для борьбы с паводком

15:46 | 29.03.2018
Областной суд подтвердил законность увольнения экс-директора транспортного управления Кургана

15:30 | 29.03.2018
Свердловские муниципалитеты получат из областной казны более 1,3 млрд рублей на формирование комфортной городской среды

15:16 | 29.03.2018
В Перми каждый день проверяют состояние крыш


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 