В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП, погибли 17 человек

13:10 | 30.03.2018

На востоке Турции микроавтобус попал в крупное ДТП. Погибли 17 человек, 36 пострадали, состояние семи из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство Anadolu.



Как отмечает gazeta.ru, инцидент произошел на трассе Ыгдыр – Карс. Микроавтобус с беженцами из Афганистана и Пакистана, которые незаконно пересекли турецко-иранскую границу, врезался в ограничительный барьер на дороге и загорелся.



Выяснилось, что основной причиной трагедии стал внушительный перегруз. Как оказалось, автобус был рассчитан на максимум 14 пассажиров.