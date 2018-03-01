Посол США в России Джон Хантсман допустил заморозку российских активов в Соединенных Штатах

16:24 | 29.03.2018

Посол США в России Джон Хантсман не исключил заморозки российских активов в Соединенных Штатах. «Конечно, это возможно», — заявил он в интервью телеканалу РБК. Это может произойти из-за дела Скрипаля.



Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Об этом сообщила британская газета «Гардиан».