В возрасте 87 лет скончался народный артист России Олег Анофриев

12:03 | 29.03.2018

Актёр, певец и автор песен Олег Анофриев скончался накануне в Москве в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.



Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно». Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».



Прощание с Олегом Анофриевым пройдёт завтра в траурном зале Центральной больницы управделами президента.