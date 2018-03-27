По данным Скотленд-Ярда, отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло в их доме в Солсбери

11:29 | 29.03.2018

Специалисты Скотленд-Ярда пришли к выводу, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери, говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы столичной полиции, передает «Интерфакс». Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что самая высокая концентрация отравляющего вещества находится именно у порога дома экс-полковника.



Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили химическим оружием «Новичок», которое было разработано в Советском Союзе. Ответственность за это покушение возлагают на Россию. Москва всё отрицает, отмечает «Эхо Москвы».