В Кемеровской области объявили трехдневный траур после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

16:42 | 26.03.2018

В Кемеровской области объявлен траур с 27 по 29 марта в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона. Власти Кузбасса выделят родственникам по 1 млн руб. за каждого погибшего.



Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Пучков сообщил, что при пожаре в Кемерово, согласно последним данным, погибли 64 человека. Министр уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается.