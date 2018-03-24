В Великобритании выданы ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения»

16:39 | 26.03.2018

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Таллин заявил, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения». С таким заявлением Уильямсон выступил на пресс-конференции в Таллине, передает «Интерфакс». Министр добавил, что британское правительство в ближайшие недели и месяцы будет старательно работать над этим вопросом.



По его мнению, целью Москвы является «внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно».