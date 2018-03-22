Арестованная накануне Надежда Савченко объявила голодовку

16:36 | 23.03.2018

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которой суд избирает меру пресечения, объявила голодовку, сообщает телеканал «112 Украина».



«Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, то я еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку», — сказала Савченко.



Также Савченко пожаловалась на нарушение ее прав из-за того, что в камере следственного изолятора за нею ведется постоянное наблюдение, даже в уборной.



Накануне Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Савченко. Также депутаты Рады одобрили представления о её задержании и аресте. Генпрокуратура обвиняет ее по семи статьям уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины нардепу грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.