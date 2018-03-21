12:53 | 22.03.2018

Российский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных российских банков. При составлении списка учитывались рейтинги и финансовые показатели банков. В топ рейтинга вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами ВВВ- и ВВ+ (Fitch), пишет издание.



По версии Forbes, возглавил рейтинг «Росбанк». В тройку лидеров вошли «Юникредит банк» и «Райффайзенбанк». Все они — «дочки» иностранных кредитных учреждений. Сбербанк, который в прошлом году возглавлял рейтинг, в этот раз оказался на четвертом месте, ВТБ — на седьмом. Впервые в категорию самых надежных попали банки «Нордеа» и «Российский капитал».



Всего в категорию самых надежных Forbes включил 13 банков. Помимо вышеуказанных, это «Ситибанк», «Нордеа банк», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк» и «Российский капитал», передают «Ведомости».