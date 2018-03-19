Госдума вводит уголовное наказание за продажу «краснокнижных» животных через Интернет

15:38 | 21.03.2018

Вводится уголовная ответственность за торговлю и покупку диких животных, занесенных в Красную книгу, через интернет. Как передает regnum.ru, 21 марта соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.



В год в Рунете публикуется около 30 тыс. объявлений о продаже таких животных или их частей (дериватов), а общий объем рынка нелегальной торговли оценивается в 19 млрд долларов, пояснили в Госдуме. При этом продажа осуществляется в основном в Китай и Корею, отмечает РБК.



Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.