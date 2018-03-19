В Кремле прокомментировали отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием

15:01 | 20.03.2018

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений Путина с победой на выборах от Трампа, Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее», — сказал Песков.



19 марта в Белом доме заявили, что победа Путина на выборах не стала сюрпризом и Трамп «не планировал» поздравлять коллегу по телефону, напоминает РБК.