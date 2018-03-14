США могут ввести новые санкции из-за отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери

10:26 | 16.03.2018

Вашингтон может ввести санкции против Москвы из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, передает russian.rt.com.



«Конечно, могут быть [санкции]. Потому что вы говорите о соблюдении Россией [Конвенции о запрещении химического оружия] и о том, соблюдает ли она свои обязательства по соглашению. Использование химоружия является нарушением», — заявила она. Нойерт напомнила, что Вашингтон уже вводил санкции против Северной Кореи за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что объявление в связи с отравлением Скрипаля будет сделано «в ближайшее время».