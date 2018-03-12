Москвичей предупредили о ледяном дожде

12:50 | 14.03.2018

В Москве вечером в среду начнется ледяной дождь, который к ночи перейдет в снегопад, сообщает погодный центр «Фобос». Специалисты «Фобоса» уточнили, что в первой половине дня не ожидается существенных осадков. Погода начнет портиться после 15:00. При этом отмечается, что 15 марта в городе произойдет значительное похолодание.