ЕС встал на сторону Украины в споре с «Газпромом»

10:44 | 13.03.2018

«Газпром» должен выполнить договорные обязательства и возобновить поставку газа на Украину. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, передает iz.ru.



Она рассказала, что обсуждала с украинским президентом Петром Порошенко решение «Газпрома» расторгнуть все контракты с «Нафтогазом», и сообщила, что Евросоюз готов возобновить трехсторонние переговоры по газовому спору, а Еврокомиссия, в том числе в лице замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шевчовича, «активно работает в этом направлении», сообщает KP.ru.



Ранее, 7 марта, в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража», напоминает lenta.ru.