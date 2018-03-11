Телескоп «Кеплер» обнаружил 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы

16:57 | 12.03.2018

Телескоп Kepler нашел 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых может быть пригодна для жизни. Однако пока ученые не могут давать гарантий. Работа опубликована в журнале Astronomical Journal.



Теруюки Хирано из Технологического института Токио рассказал, что речь идет о системе K2-155 в созвездии Тельца, удаленной от Земли на 200 световых лет. В системе вокруг красного карлика вращаются три экзопланеты, самая удаленная от светила находится в центре «зоны жизни».



Проверить открытие можно будет в конце 2018 года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, который получит первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной «большой сестрой» Земли, отмечает «Взгляд».