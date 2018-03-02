Клименко заявил, что РФ технически готова к отключению от мирового интернета

16:12 | 5.03.2018

Россия технически готова к отключению от мирового интернета. Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Клименко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, передает РИА «Новости». «Процесс не будет безболезненным, но Российская Федерация будет жить хорошо и нормально», — заявил Клименко.



Уже сейчас «работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников». Все госучреждения и чиновники находятся за большим «китайским файерволом», добавил Клименко.