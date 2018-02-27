В полиции Таиланда заявили о нанесенном Настей Рыбкой и Алексом Лесли ущербе репутации страны

14:44 | 1.03.2018

Полиция Таиланда заявила, что группа из десяти россиян, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли, нанесли ущерб репутации страны. Ранее они были задержаны в Паттайе за незаконное проведение секс-тренингов, передает РБК.



По словам заместителя пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Крицана Паттаначароена, сейчас полиция Таиланда взяла под контроль всех иностранных туристов и следит за нарушениями с их стороны, в том числе речь идет о соблюдении сроков пребывания в стране.



Напомним, Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще восемь человек полиция Таиланда задержала по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов в Паттайе 25 февраля. В российском посольстве в Таиланде РБК пояснили, что проведение тренингов подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности. Как отмечает gazeta.ru, Рыбка и Лесли опасаются, что их могут депортировать в Россию, где их ждет судебное разбирательство с бизнесменом Олегом Дерипаской.