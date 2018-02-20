Трамп подписал документ о незаконности устройств, увеличивающих скорострельность винтовок

16:29 | 21.02.2018

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому приспособления, увеличивающие скорострельность винтовок, могут быть признаны незаконными, сообщает РИА «Новости». Данные приспособления позволяют значительно обходить ограничения на скорость стрельбы из полуавтоматического оружия.

Такое поручение Трамп дал после массового убийства в школе, которое произошло в штате Флорида.