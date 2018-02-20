Россельхознадзор снял запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады

16:00 | 21.02.2018

Россельхознадзор отменил ограничения на поставку в Россию живой птицы, мяса птиц, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из США и Канады, передает rg.ru.



«Одновременно отменяются временные ограничения на перемещение и транзит по территории России живой птицы из Канады, а также живой птицы, продукции птицеводства и инкубационного яйца из США», — отметили в ведомстве.



Теперь поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго, введенное Россией в 2014 году в ответ на санкции, сообщает РБК.