Мать режиссера Кирилла Серебренникова умерла в Ростове-на-Дону

17:12 | 19.02.2018

Мать художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова Ирина умерла в Ростове-на-Дону. Как отмечает life.ru, причиной смерти стала тяжёлая болезнь, она была парализована и постоянно находилась в постели. «Кремация уже состоялась», — пояснил отец режиссера, отказавшись от каких-либо комментариев.



Напомним, Кирилл Серебренников с 23 августа 2017 года находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных Минкультуры «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа».