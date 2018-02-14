В Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции

16:37 | 15.02.2018

В Унцукульском районе Дагестана в четверг был введен режим контртеррористической операции. «В 11.50 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Унцукульского района», — сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике. Отмечается, что ведется поиск боевиков и их пособников.