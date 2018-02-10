В Пентагоне назвали присутствие России в Сирии помехой в борьбе с ИГ

17:27 | 12.02.2018

В Минобороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом говорится в отчете генерального инспектората Пентагона, передает RT.



По словам американских военных, российские самолеты, как и прежде, совершают опасные маневры вблизи американских, а российские военные действуют в непосредственной близости от сил коалиции.



Также в военном ведомстве заявили, что Москва принуждает Вашингтон и его союзников покинуть территорию Арабской Республики, поскольку война с террористическими группировками «по сути завершена», сообщает РБК.