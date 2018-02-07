Путин 12 февраля в Сочи проведёт встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино

16:33 | 8.02.2018

Путин проведёт встречу с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино 12 февраля в Сочи. Об этом заявил вице-премьер РФ Мутко. «12 февраля у президента будет несколько встреч с Инфантино», — заявил Мутко.



Он также отметил, что в феврале Инфантино посетит Россию дважды, а ближе к чемпионату мира 2018 года будут проведены интенсивные встречи.