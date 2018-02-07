Спортивный арбитражный суд не стал рассматривать апелляции 6 российских атлетов на недопуск к ОИ

15:35 | 8.02.2018

Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (ad hoc CAS) в Пхёнчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск на Олимпийские игры — 2018, сообщает пресс-служба CAS. «Панель CAS постановила, что выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по этим заявлениям», — говорится в сообщении пресс-службы CAS.



Речь идет о коллективной апелляции со стороны шести не допущенных до Олимпиады-2018 российских спортсменов с допинговым прошлым — конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и летающего лыжника Дмитрия Васильева, передает «Р-Спорт».