Песков заявил, что антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой

13:17 | 8.02.2018

Антикоррупционная кампания в Дагестане не имеет отношения к политике, она объясняется необходимостью соблюдать закон, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что нельзя ставить вопрос о дестабилизации ситуации в Дагестане в связи с проводимыми там антикоррупционными действиями.



«Антикоррупционные действия как раз и направлены на то, чтобы оградить жителей республики от коррупционных проявлений и соответствующим образом поднять их жизненный уровень», – пояснил Песков.



Как напоминает russian.rt.com, 6 февраля Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности зампреда правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Они обвиняются в мошенничестве.