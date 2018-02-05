Басманный суд Москвы отправил под арест экс-министра образования Дагестана

16:28 | 6.02.2018

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, задержанного накануне вместе с другими высокопоставленными чиновниками республики по обвинению в хищении бюджетных средств, передает «Интерфакс».



В понедельник правоохранительные органы задержали четырех высокопоставленных чиновников — врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Их подозревают в растрате средств из бюджета республики. Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 100 млн рублей, передает iz.ru.