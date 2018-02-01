В Госдепартаменте США объяснили визит Нарышкина и Коробова в Вашингтон

10:55 | 2.02.2018

На пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт прокомментировала визит в Вашингтон главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Коробова, которые попали в санкционный список и которым въезд в США фактически запрещен, передает НТВ.



«Я могу вам сказать в целом, что, если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США», — приводит слова Науэрт «РИА Новости».



«Нет никакого секрета, что, несмотря на наши многие и многие разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из этих областей — борьба с терроризмом и ИГИЛ (запрещено в РФ)», — добавила пресс-секретарь Госдепа.