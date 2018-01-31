Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взятки

15:40 | 1.02.2018

Бывший губернатор Никита Белых признан виновным в получении взятки. Оглашение приговора проходит в Пресненском суде Москвы, передает «Интерфакс».



Экс-губернатор обвиняется в получении взяток в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще €400 тыс. от Юрия Судгаймера. Взамен Белых обещал обеспечить покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.



Гособвинение требует приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей, напоминает ren.tv.