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Рубрика: Россия и мир


15:40 | 1.02.2018

Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взятки

Бывший губернатор Никита Белых признан виновным в получении взятки. Оглашение приговора проходит в Пресненском суде Москвы, передает «Интерфакс».

Экс-губернатор обвиняется в получении взяток в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще €400 тыс. от Юрия Судгаймера. Взамен Белых обещал обеспечить покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Гособвинение требует приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей, напоминает ren.tv.

© «Вечерние Ведомости»



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