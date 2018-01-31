Приложение мессенджера Telegram пропало из App Store

11:10 | 1.02.2018

Приложения-клиенты мессенджера Telegram для iPhone и iPad неожиданно исчезли из магазина App Store. Программы не обнаруживаются в поиске, причем проблема затронула пользователей по всему миру, передает «Вести.ру».



Разработчик приложения Павел Дуров пояснил, что ситуация связана с незначительными проблемами, скоро ошибка будет устранена. При этом он не стал раскрывать причину сбоя.