В Москве за сутки высота сугробов увеличилась до 38 сантиметров

16:17 | 31.01.2018

Высота снежного покрова в Москве за последние сутки увеличилась с 23 до 38 сантиметров, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России в среду. Таким образом, сугробы в городе достигли максимальной высоты за всю эту зиму, уточнили в ведомстве, пояснив, что это данные главной городской метеостанции на ВДНХ. Синоптики отмечают, что, по предварительным расчетам, прирост снега до конца дня составит до четырех сантиметров, местами и более.



По прогнозу центра погоды «Фобос», сегодня в Москве и области облачно, временами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в мегаполисе -1...-3 градуса, в Подмосковье — от ноля до минус 5 градусов.