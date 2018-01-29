В акваторию Чёрного моря вошли два военных корабля НАТО

11:29 | 31.01.2018

Ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщается в Twitter Объединённого военно-морского командования НАТО.



Из сообщений в прессе Румынии, которая также является членом НАТО, известно, что корабли Великобритании и Турции присоединились к миссии наблюдения, которая продлится в национальных и международных водах Черного моря с 30 января по 17 февраля, отмечает regnum.ru.