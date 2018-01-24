Собянин заявил, что в 2017 году Москву посетили свыше 21 млн туристов

16:45 | 25.01.2018

Минувший год показал рекордное число посетивших Москву туристов — их было более 21 млн, сообщил 25 января мэр Москвы Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД столицы. По его словам, эта цифра является рекордной для столицы. При этом из них 4,8 миллиона — это иностранцы.



Собянин также добавил, что в новогодние праздники Москва вошла в пятерку самых популярных туристических маршрутов в мире.