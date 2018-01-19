В Госдуме предложили пятилетнее сожительство приравнять к официальному браку

16:10 | 22.01.2018

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, передает «РИА Новости». Причем, если у пары есть общий ребенок, срок совместного проживания, приравнивающий отношения незарегистрированной пары к брачным отношениям, предлагается сократить до двух лет. Признание от государства влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. В рамках документа предлагается внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения».



«Я хочу добиться урегулирования в законодательстве. За последние 20 лет идет неуклонное снижение доли зарегистрированных браков в российском обществе. Минувший год был годом с самым маленьким количеством официально зарегистрированных браков за последние 20 лет», — заявил инициатор закона, сенатор Антон Беляков.