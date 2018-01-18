В России гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам будут присваивать «звезды»

16:30 | 19.01.2018

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звёздности». Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года, передает «РИА Новости».



Согласно законопроекту, с 1 июля 2019 года гостиницы с более чем 50 номерами будут обязаны пройти процедуру классификации, с 1 января 2020 года это коснется гостиниц с более чем 15 номерами, а с 1 января 2021 года — всех российских гостиниц. Срок действия свидетельства о присвоении определенной категории составит три года. Гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам без свидетельства запретят предоставлять свои услуги туристам, отмечает РБК.