Житель румынской деревни Воеводяса назвал себя крестником Гитлера

13:52 | 19.01.2018

Житель деревни Воеводяса в Румынии Адольф Эрнст Штедлер утверждает, что является крестным сыном Адольфа Гитлера. По его словам, именно поэтому он носит имя фюрера, передает MK.ru.



По словам Штедлера, он стал первым ребенком, родившимся в поселении, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года. Тогда Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Кроме того, диктатор держал младенца на руках, когда подписывали свидетельство о рождении, отмечает iz.ru.



Как отмечает rg.ru, получив немецкое гражданство, Штедлер смог воспользоваться архивами и отыскать свидетельство о рождении. Мужчина уверен: этот документ доказывает, что Гитлер является его крестным отцом.