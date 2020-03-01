Карантин для полковника

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина намерена отправить на карантин своего коллегу, депутата Виктора Бабенко. По слухам, 26 марта на входе в здание ЗССО у Виктора Бабенко замеряли температуру, которая оказалась значительно выше нормы. Несмотря на это, бывший боевой афганец, вопреки запрету, прошел внутрь и принял участие в рабочем совещании, о чем и было доложено Бабушкиной. Спикер переживает и давит на парламентария, чтобы он срочно самоизолировался, пока ситуация не попала в СМИ.Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин первым из свердловских народных избранников освоил формат общения с избирателями на удаленке. Третий день депутат записывает на свой домашний компьютер ответы на обращения читателей своих страниц Вконтакте и в Одноклассниках.Пожилым людям, составляющим основной костяк читателей депутата, судя по комментариям, такой формат нравится. А вот среди коллег Ионин стал объектом некоторых насмешек.«Хоть бы сушилку для белья убрал с заднего фона. То ли слишком народным хочет показаться, то ли фильмы Тарковского пересмотрел», - злословят другие свердловские справедливороссы.В УФСБ России по Свердловской области закончилась плановая проверка, проводимая центральным аппаратом ведомства. О результатах пока говорить рано, но, как сообщают инсайдеры, уже известно о некоторых кадровых изменениях. Так, начальник территориального отдела ФСБ по городу Заречный (в зону ответственности также входит Белоярка, Сысерть, Арамиль) Константин Шуденов возглавил отдел в городе Лесной. За время его руководства органам госбезопасности удалось выявить ряд резонансных коррупционных историй. Дмитрий Ведерников, ранее возглавлявший отдел ФСБ в Лесном, устроился на работу на ядерный комбинат «Электрохимприбор» (принадлежит концерну «Росатом»). В город Заречный, в свою очередь, назначен подполковник из областного управления.Новый начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, которого 25 марта представили личному составу, начал изучать положение дел. На следующий день он вызвал к себе начальников райотделов полиции и руководителей структурных подразделений, заслушав результаты деятельности за истекший период этого года. После изучения данных будут приниматься кадровые решения, которые, как у же известно, пока не будут касаться оперативных подразделений, сотрудники которых, как правило, особо остро реагируют на изменения в руководящем составе. Участники совещаний отмечают, что Игорь Озеров категорически запретил пользовать сотовыми телефонами в ходе планерок, и пока не могут понять, с чем связаны такие меры.Заместитель начальника полиции УМВД России по Екатеринбургу (по охране общественного порядка) Александр Дмитриев, рассчитывавший сделать карьеру при новом руководителе Игоре Озерове, пока не обладает ни достаточным аппаратным весом, ни авторитетом среди личного состава. На это указывает в том числе и тот факт, что врио заместителем начальника УМВД – начальником полиции назначен Алексей Левченко (на период, пока Андрей Швыдченко находится на больничном).О том, что позиции Александра Дмитриева в УМВД ослабли, говорит и то, что недавно на фоне низких показателей деятельности к нему появились претензии со стороны заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Постовалова. По слухам, в начале марта Александр Дмитриев, несмотря на претензии, решил уйти в отпуск, чем разозлил генерал-майора. Последний в ультимативном порядке, едва ли не под угрозой увольнения заставил его выйти на службу, но осадок у Дмитриева остался. Вероятно, он совсем не ожидал такого наезда от бывшего сокурсника – вместе они учились в Академии МВД.Начальник межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» Евгений Узянов, по слухам, был вынужден взять больничный в связи с принудительной двухнедельной изоляцией, связанной с возвращением из-за границы. Полковник, по некоторым данным, отдыхал то ли в Турции, то ли в Тайланде. По поручению Роспотребнадзора все прибывающие из-за границы граждане на фоне пандемии коронавируса должны быть изолированы на 14 дней со дня прибытия.Бесфигурантное уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Косулинском лесничестве передали в следственное управление Следственного комитета по Свердловской области. Сейчас силовики ждут резолюцию руководителя ведомства Михаила Богинского, так как по предварительным данным, к вырубке леса может иметь отношение спецсубъект.Между тем, по слухам, депутат Белоярского городского округа Алексей Бутаков (в начале февраля у него прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной рубке), пытается заручиться помощью бизнесмена Алексея Рудого – директора и соучредителя крупной лесозаготовительной компании «Пилотех». Учитывая, что Рудой имеет неплохие связи в правоохранительных органах, Бутаков к нему мог обратиться с самыми смелыми предложениями.Родители воспитанников детских садов в Кировском районе Екатеринбурга недоумевают по поводу решения руководство дошкольных образовательных учреждений. В одном из детсадов им рассказали, что утром 6 апреля, после окончания всероссийских каникул, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции, им необходимо принести справку от педиатра и эпидемиологическом благополучии, но это касается лишь тех детей, которые отсутствовали до 27 марта включительно. Возмущение же вызвало то, что для детей, посещавших садик до сегодняшнего дня, никаких ограничений нет и справки им не нужны. Почему руководство ДОУ считает, что за время недельных каникул у них не может проявиться даже симптомов банальной простуды, никто объяснить не может.Сотрудники военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона жалуются на начальника. По слухам, он регулярно назначает «оперативки» по субботам на 10 часов утра, а приходит на них лишь после обеда. Его подчиненные уже всерьез начали рассуждать о том, что руководитель любит пригубить по пятницам – с одной стороны ничего критичного в этом нет, если бы на следующий день он приходил вовремя. Не исключено, что дело даже в другом – иногда совещания назначаются на 19:00, но по факту начинаются спустя два-три часа. Все это время его приходится ждать – уйти раньше нельзя, приказ есть приказ.