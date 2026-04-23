На поддержу свердловских аграриев выделено почти 5 миллиардов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловские сельхозпроизводители входят в самую горячую для этой сферы деятельности пору: оттаявшие уральские земли готовят к посевной. В связи с этим, губернатор Денис Паслер обнародовал любопытные цифры.В этом году, по информации от Паслера, в Свердловской области засеют поля общей площадью в 760 тысяч гектаров. Традиционно почти половина посевных площадей отведена будет под кормовые культуры. Ещё 41,5 процента займут зерновые и зернобобовые культуры. Под масличные культуры отвели 7,8 процента земель. Картофель будет высажен на 4,3 процента площадей. Овощи открытого грунта займут 0,6 процента от общего объёма.Дефицита в посевном материале возникнуть не должно. Нее должно возникнуть проблем и с сельскохозяйственной техникой. Региональный парк насчитывает 4719 колёсных и гусеничных тракторов, 875 культиваторов и 1245 сеялок. В этом году парк обещают пополнить новыми машинами, приобретёнными по различным программам. Планируется закупить 120 тракторов, 30 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, а также другую технику.План приобретения минеральных удобрений выполнен на 81,7 процента. Продолжается формирование запаса топлива для проведения посевных работ. На поддержку агропромышленного комплекса в 2026 году в региональном бюджете предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+