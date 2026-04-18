В Екатеринбурге на день закроют участок набережной Рабочей Молодёжи
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге на один день закроют дорогу на набережной Рабочей Молодёжи. С 06.00 до 17.00 движение транспорта возле здания поликлиники будет ограничено.
На движении общественного транспорта перекрытие никак не скажется. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это связано с проведением на площадке Свердловской областной больницы № 2 прямого подключения к Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в рамках мероприятия Фонда Росконгресс»,
– сообщается на официальном городском портале.
На движении общественного транспорта перекрытие никак не скажется. Мероприятие для возрастной категории 18+
