Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными

14.14 Четверг, 23 апреля 2026
Фото: Белоярская АЭС
На Белоярской АЭС завершились испытания с «дожиганием» радиационных отходов в реакторе на быстрых нейтронах БН-800.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной электростанции, программа эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением «минорных актинидов» (наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облучённом ядерном топливе) стала первой в мире. Испытание провели, чтобы проверить теорию о том, что при выжигании минорных актинидов можно сократить объём отходов, подлежащих глубинному захоронению, и добиться снижения уровня радиоактивности обработанного топлива.

«Три опытных тепловыделяющие сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 были загружены в активную зону реактора летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации в течение трёх топливных микро-кампаний»,

– заявили на АЭС.


После остывания в бассейне выдержки облучённые сборки передадут на послереакторные исследования.


Фото: Белоярская АЭС


«Утилизация минорных актинидов через "дожигание" в энергетических реакторах – это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвёртого поколения. Нептуний, америций, кюрий занимают небольшую долю в массе облучённого топлива, но вносят непропорционально весомый вклад в его радиоактивную токсичность и остаточное тепловыделение. Изотопы минорных актинидов – очень долгоживущие (периоды полураспада – сотни тысяч лет), и именно их наличие определяет сроки и условия изоляции отходов от окружающей среды»,

– объяснили энергетики.


Учёные рассчитывают, что после «дожигания» токсичность минорных актинидов существенно снизится. Показать, насколько ожидания соответствуют действительности, смогут дальнейшие послереакторные исследования. По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, если концепция технологии выжигания подтвердится, примерно за 60 лет работы можно будет утилизировать около четырёх тонн минорных актинидов.

«Это больше, чем вырабатывается в нескольких тепловых реакторах»,

– отметил Юрий Носов.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

14:14 Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными
13:00 У 22 учеников 116-й екатеринбургской гимназии нашли сальмонеллу
12:35 Суд Лесного снял запрет на пребывание людей для ТЦ «Калейдоскоп»
11:45 Неизвестные распускают фейк о создании суверенного уральского интернета
11:36 Экс-начальницу юридического отдела среднеуральской администрации будут судить в Верхней Пышме
11:15 Школьник на велосипеде влетел в Toyota на Шейнкмана в Екатеринбурге
10:19 Свердловские власти заявили о готовности аграриев к посевной кампании
09:58 У учеников 116-й екатеринбургской гимназии подозревают отравление
09:36 Снегоуборочная машина и Lada столкнулись возле железнодорожных путей в Качканарском районе
21:36 В пятницу Екатеринбург простится с Евгением Горенбургом
20:57 Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток
20:34 Берега Широкой речки в Екатеринбурге вновь завалены мусором
20:01 Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно
19:36 Лекция о главной нонконформистке современной музыки пройдёт в Музее Андеграунда
19:11 У екатеринбуржцев забрали единственный контейнер и вынудили складывать мусор на улице
19:03 СвЖД планирует в текущем году модернизировать более 140 железнодорожных переездов
18:59 В Екатеринбурге автобус проехал на красный и сбил молодого пешехода
18:00 Снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
17:17 Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера
17:03 Сысертского депутата Вадима Старкова лишили мандата из‑за утраты доверия
16:42 В Екатеринбурге пенсионер на Chevrolet сбил семилетнего мальчика
15:12 В Артёмовском ресурсоснабжающая организация после прокурорской проверки сделала перерасчёт на 5,1 млн рублей
14:47 В МТС поделились подробностями о продаже сим-карт на Авито
14:45 С началом посевной кампании вырос спрос на сельхозтехнику
13:43 С осуждённых за поджог квартиры пенсионерки-волонтёра в Нижнем Тагиле взыскали миллион рублей
13:09 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге
Все новости
