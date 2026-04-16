Возрастное ограничение 18+
Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными
Фото: Белоярская АЭС
На Белоярской АЭС завершились испытания с «дожиганием» радиационных отходов в реакторе на быстрых нейтронах БН-800.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной электростанции, программа эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением «минорных актинидов» (наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облучённом ядерном топливе) стала первой в мире. Испытание провели, чтобы проверить теорию о том, что при выжигании минорных актинидов можно сократить объём отходов, подлежащих глубинному захоронению, и добиться снижения уровня радиоактивности обработанного топлива.
После остывания в бассейне выдержки облучённые сборки передадут на послереакторные исследования.
Учёные рассчитывают, что после «дожигания» токсичность минорных актинидов существенно снизится. Показать, насколько ожидания соответствуют действительности, смогут дальнейшие послереакторные исследования. По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, если концепция технологии выжигания подтвердится, примерно за 60 лет работы можно будет утилизировать около четырёх тонн минорных актинидов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной электростанции, программа эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением «минорных актинидов» (наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облучённом ядерном топливе) стала первой в мире. Испытание провели, чтобы проверить теорию о том, что при выжигании минорных актинидов можно сократить объём отходов, подлежащих глубинному захоронению, и добиться снижения уровня радиоактивности обработанного топлива.
«Три опытных тепловыделяющие сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 были загружены в активную зону реактора летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации в течение трёх топливных микро-кампаний»,
– заявили на АЭС.
После остывания в бассейне выдержки облучённые сборки передадут на послереакторные исследования.
Фото: Белоярская АЭС
«Утилизация минорных актинидов через "дожигание" в энергетических реакторах – это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвёртого поколения. Нептуний, америций, кюрий занимают небольшую долю в массе облучённого топлива, но вносят непропорционально весомый вклад в его радиоактивную токсичность и остаточное тепловыделение. Изотопы минорных актинидов – очень долгоживущие (периоды полураспада – сотни тысяч лет), и именно их наличие определяет сроки и условия изоляции отходов от окружающей среды»,
– объяснили энергетики.
Учёные рассчитывают, что после «дожигания» токсичность минорных актинидов существенно снизится. Показать, насколько ожидания соответствуют действительности, смогут дальнейшие послереакторные исследования. По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, если концепция технологии выжигания подтвердится, примерно за 60 лет работы можно будет утилизировать около четырёх тонн минорных актинидов.
«Это больше, чем вырабатывается в нескольких тепловых реакторах»,
– отметил Юрий Носов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
