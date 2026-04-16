Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными

«Три опытных тепловыделяющие сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 были загружены в активную зону реактора летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации в течение трёх топливных микро-кампаний»,

Фото: Белоярская АЭС

– объяснили энергетики.

«Утилизация минорных актинидов через "дожигание" в энергетических реакторах – это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвёртого поколения. Нептуний, америций, кюрий занимают небольшую долю в массе облучённого топлива, но вносят непропорционально весомый вклад в его радиоактивную токсичность и остаточное тепловыделение. Изотопы минорных актинидов – очень долгоживущие (периоды полураспада – сотни тысяч лет), и именно их наличие определяет сроки и условия изоляции отходов от окружающей среды»,