По подозрению в шпионаже ФСБ задержала советника Рогозина

15:13 | 7.07.2020

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении Ивана Сафронова, являющимся советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Сафронова подозревают в работе на спецслужбу страны входящей в блок НАТО. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.



«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — заявили в ЦОС ФСБ.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (Государственная измена). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.



Позже ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания Сафронова.







Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был назначен советником Рогозина в мае 2020 года.



В «Роскосмосе» экс-журналист занимался стратегией информационной политики внутри корпорации, а также курировал ряд специальных программ.

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