В Пермском крае зафиксировано 55 случаев COVID-19

12:47 | 25.08.2020

На 25 августа за сутки в Прикамье выявлено 55 случаев коронавируса, всего их стало 7523.



Выписаны 42 человека, всего выздоровели 5274 прикамца. За сутки умерли пять человек: трое от COVID-19, двое по другим причинам.



В России за сутки подтверждено 4696 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 966 189.

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