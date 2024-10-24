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Загадочно исчезнувшего в июне 28-летнего уральца нашли мёртвым
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Свердловской области подтвердилась смерть 28-летнего Дмитрия Бондарева из посёлка Совхозный в Белоярском районе, который пропал 16 июня при загадочных обстоятельствах.
Загадочной эту историю делала смерть 50-летнего приятеля пропавшего, который одним из последних видел пропавшего молодого человека. Спустя семь дней после исчезновения товарища он покончил с жизнью, а рядом с ним нашли записку «Димку я не трогал».
В поисках Дмитрия Бондарева тогда участвовали волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным «КП-Екатеринбург», в конце июля недалеко от Совхозного нашли тело мужчины, который был похож на Дмитрия, но из-за жаркой и дождливой погоды тело, которая стояла в те дни на Урале, тело успело сильно измениться. Для определения личности у родителей пропавшего взяли текст-ДНК, и на этой неделе им позвонили и сказали, что это он.
Загадочной эту историю делала смерть 50-летнего приятеля пропавшего, который одним из последних видел пропавшего молодого человека. Спустя семь дней после исчезновения товарища он покончил с жизнью, а рядом с ним нашли записку «Димку я не трогал».
В поисках Дмитрия Бондарева тогда участвовали волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным «КП-Екатеринбург», в конце июля недалеко от Совхозного нашли тело мужчины, который был похож на Дмитрия, но из-за жаркой и дождливой погоды тело, которая стояла в те дни на Урале, тело успело сильно измениться. Для определения личности у родителей пропавшего взяли текст-ДНК, и на этой неделе им позвонили и сказали, что это он.
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