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В Екатеринбурге во время съёмки телевизионного сюжета в кадр попал раненный мужчина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге журналисты РЕН ТВ невольно стали свидетелями бытового конфликта. Во время съёмки сюжета о работе управляющей компании в уральской столице в кадре оказался раненный мужчина.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как мужчина в белой майке выходит в коридор, едва держась на ногах. Сообщается, что в этот момент у него из спины торчал нож, которым его четыре раза ударила сожительница. Что побудило женщину пойти на такие радикальные меры – неизвестно.
В полиции позже сообщили, что мужчину госпитализировали, а его сожительница была задержана. По некоторым данным, у пары есть ребёнок.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как мужчина в белой майке выходит в коридор, едва держась на ногах. Сообщается, что в этот момент у него из спины торчал нож, которым его четыре раза ударила сожительница. Что побудило женщину пойти на такие радикальные меры – неизвестно.
В полиции позже сообщили, что мужчину госпитализировали, а его сожительница была задержана. По некоторым данным, у пары есть ребёнок.
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