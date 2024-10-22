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Выезд на встречную полосу в свердловском селе Кашино привёл к ДТП с тремя пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 30 октября, в селе Кашино Сысертского района Свердловской области произошло ДТП с участием автомобилей Opel Mokka и Volkswagen Tiguan. В аварии пострадали три человека.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, 49-летняя водительница Opel выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen под управлением 52-летней женщины. В итоге пострадали обе дамы и 10-летний сын водительницы Opel. Его увезли в ДГКБ №9 для оказания медицинской помощи.
По словам виновницы аварии, она отвлеклась от дороги, когда поправляла волосы. Известно, что женщина возвращалась домой в Сысерть из Екатеринбурга, где её сын участвовал в творческом конкурсе в одном из дворцов культуры.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, 49-летняя водительница Opel выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen под управлением 52-летней женщины. В итоге пострадали обе дамы и 10-летний сын водительницы Opel. Его увезли в ДГКБ №9 для оказания медицинской помощи.
По словам виновницы аварии, она отвлеклась от дороги, когда поправляла волосы. Известно, что женщина возвращалась домой в Сысерть из Екатеринбурга, где её сын участвовал в творческом конкурсе в одном из дворцов культуры.
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