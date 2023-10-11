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В Екатеринбурге стартовал архитектурный фестиваль
Фото: Андрей Гоголев
Фестиваль «Дни архитектурного наследия» начал свою работу сегодня, 12 октября, в Екатеринбурге. Ближайшие два дня, по субботу включительно, специалисты градостроения и градозащиты будут обсуждать проблемы реставрации и сохранения старинных зданий.
Площадкой для проведения фестиваля «Дни архитектурного наследия» стал Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (улица Горького, 4а). Офицально он открылся сегодня в 10:00 с приветственных слов представителей городской администрации и нескольких вузов. Мероприятия первого фестивального дня касались реставрационных работ. В частности, были представлены проекты по реставрации Ново-Тихвинского женского монастыря и Успенского собора Верх-Исетского завода.
Среди наиболее интересных пунктов фестивальной программы ближайших двух дней — обсуждения открытия обновлённой летней эстрады в Центральном парке культуры и отдыха, лекция известного уральского профессора нескольких вузов Анри Каптикова о русской архитектуре XVIII века, рассказ о «Том Сойер Фесте», дискуссия о популяризация архитектурного наследия. Подробнее с программой фестиваля «Дни архитектурного наследия» можно познакомиться по ссылке.
Фестиваль «Дни архитектурного наследия» не в первый раз становится одним из значительных событий в «архитектурной» жизни Екатеринбурга. В этом году он посвящён 300-летию столицы Урала.
Площадкой для проведения фестиваля «Дни архитектурного наследия» стал Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (улица Горького, 4а). Офицально он открылся сегодня в 10:00 с приветственных слов представителей городской администрации и нескольких вузов. Мероприятия первого фестивального дня касались реставрационных работ. В частности, были представлены проекты по реставрации Ново-Тихвинского женского монастыря и Успенского собора Верх-Исетского завода.
Среди наиболее интересных пунктов фестивальной программы ближайших двух дней — обсуждения открытия обновлённой летней эстрады в Центральном парке культуры и отдыха, лекция известного уральского профессора нескольких вузов Анри Каптикова о русской архитектуре XVIII века, рассказ о «Том Сойер Фесте», дискуссия о популяризация архитектурного наследия. Подробнее с программой фестиваля «Дни архитектурного наследия» можно познакомиться по ссылке.
Фестиваль «Дни архитектурного наследия» не в первый раз становится одним из значительных событий в «архитектурной» жизни Екатеринбурга. В этом году он посвящён 300-летию столицы Урала.
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