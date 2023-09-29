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«Тагильский поднос» собираются увековечить памятным знаком
Фрагмент главной страницы сайта Дома Худояровых / www.тагильский-поднос.рф
В середине текущего месяца в Нижнем Тагиле объявят конкурс на создание нового памятного знака. Этот объект городской среды будет посвящён одному из брендов старинного уральского города — «тагильскому подносу».
К участию в конкурсе допускаются все желающие. По условиям, конкурсанты должны предоставить эскиз-проект памятного знака и концепцию, включающую описание материала, формы, цвета, размера. Кроме того, в заявке должно быть указано, в какой точке Нижнего Тагила участник предлагает установить свой памятный знак, и объяснить, почему именно там. Заявки от конкурсантов с их гениальными и не очень дизайнами будущего памятного знака начнут принимать с 14 октября. Принести заявку с эскизом можно в Центр развития туризма на улице Горошникова, а можно прислать по электронной почте turizmnt@mail.ru.
«Тагильский поднос» — это бренд не только Нижнего Тагила, но и Урала в целом. Специалисты считают, что лаковая роспись таких подносов появилась раньше прославленной жостовской росписи и во многом повлияла на неё. Возраст тагильского подносного промысла определяется в 250 лет и связывается с культурой старообрядцев. В Нижнем Тагиле работает музей, посвящённый подносному промыслу — Дом Худояровых.
К участию в конкурсе допускаются все желающие. По условиям, конкурсанты должны предоставить эскиз-проект памятного знака и концепцию, включающую описание материала, формы, цвета, размера. Кроме того, в заявке должно быть указано, в какой точке Нижнего Тагила участник предлагает установить свой памятный знак, и объяснить, почему именно там. Заявки от конкурсантов с их гениальными и не очень дизайнами будущего памятного знака начнут принимать с 14 октября. Принести заявку с эскизом можно в Центр развития туризма на улице Горошникова, а можно прислать по электронной почте turizmnt@mail.ru.
«Тагильский поднос» — это бренд не только Нижнего Тагила, но и Урала в целом. Специалисты считают, что лаковая роспись таких подносов появилась раньше прославленной жостовской росписи и во многом повлияла на неё. Возраст тагильского подносного промысла определяется в 250 лет и связывается с культурой старообрядцев. В Нижнем Тагиле работает музей, посвящённый подносному промыслу — Дом Худояровых.
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