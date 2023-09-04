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Куклы и органисты закроют первый сезон Летнего театра в ЦПКиО имени Маяковского
Фрагмент афиши спектакля «Карнавал Петрушек»
Лето 2023 года осталось позади и пришло время закрыться Летнему театру в Центральном парке культуры и отдыха имени В.Маяковского в Екатеринбурге. Финальным «аккордом» станут два любопытных мероприятия, запланированные на ближайшие выходные.
В субботу, 9 сентября в Летнем парке пройдёт «Карнавал Петрушек». Это кукольный спектакль, который режиссёром Евгением Сивко поставлен в лучших традициях уличного театра и в увлекательной, яркой форме знакомит зрителей с вариациями кукол-петрушек из разных стран. На XXI Всемирном фестивале театров кукол «UNIMA» спектакль «Карнавал Петрушек» был признан лучшим. Смотреть его интересно даже самым маленьким деткам (которых, кстати, к просмотру допустят бесплатно, а билет сопровождающий взрослый должен будет купить только для себя).
А на следующий день, в воскресенье, 10 сентября, Парк Маяковского представит в Летнем театре «Парад органистов». Для меломанов это будет редкой возможностью услышать «короля музыкальных инструментов» под открытым небом. Это будет передвижной цифровой орган «Монарх» Свердловской филармонии, а играть на нём будут екатеринбуржец Тарас Багинец, москвич Иван Царёв и гостья из Тюмени Мария Блажевич.
Билеты на оба мероприятия можно приобрести заранее на официальном сайте Парка Маяковского.
В субботу, 9 сентября в Летнем парке пройдёт «Карнавал Петрушек». Это кукольный спектакль, который режиссёром Евгением Сивко поставлен в лучших традициях уличного театра и в увлекательной, яркой форме знакомит зрителей с вариациями кукол-петрушек из разных стран. На XXI Всемирном фестивале театров кукол «UNIMA» спектакль «Карнавал Петрушек» был признан лучшим. Смотреть его интересно даже самым маленьким деткам (которых, кстати, к просмотру допустят бесплатно, а билет сопровождающий взрослый должен будет купить только для себя).
А на следующий день, в воскресенье, 10 сентября, Парк Маяковского представит в Летнем театре «Парад органистов». Для меломанов это будет редкой возможностью услышать «короля музыкальных инструментов» под открытым небом. Это будет передвижной цифровой орган «Монарх» Свердловской филармонии, а играть на нём будут екатеринбуржец Тарас Багинец, москвич Иван Царёв и гостья из Тюмени Мария Блажевич.
Билеты на оба мероприятия можно приобрести заранее на официальном сайте Парка Маяковского.
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