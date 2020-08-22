Сотрудники полиции задержали уральца, который выращивал дома наркотики

11:35 | 24.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции задержали жителя Верхней Салды, у которого дома на улице Кирова обнаружили наркосодержащее растение.



Результаты экспертизы показали, что найденное растение – конопля. Его масса составляет 17,086 грамма. Как пояснил задержанный, он знал, что выращивание и изготовление наркотических веществ незаконно, но надеялся, что об этом никто не узнает.



Задержанный мужчина нигде не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК Российской Федерации (Незаконное хранение, изготовление, наркотических средств). Мужчине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»